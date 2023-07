Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Kradfahrerin

Fulda (ots)

Hilders - Am Samstag 08.07.2023, um 14:54 Uhr, ereignete sich im Bereich der Stadt Gersfeld, Ortsteil Mosbach, auf der L 3396 ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein Kraftrad kam in der Steigung in Richtung Parkplatz Schwedenwall aus Unachtsamkeit und ohne Fremdeinwirkung in einer leichten Linkskurve nach rechts auf die Bankette. Die Fahrerin fuhr eine ca. 3 Meter abfallende Böschung hinunter und stürzte hierbei An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Die 54-jährige Fahrerin des Kraftrades aus dem Raum Würzburg, wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshelikopter ins Uniklinikum Würzburg geflogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell