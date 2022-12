Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Berlin - Görlitz - Justizvollzugsanstalt

Görlitz (ots)

Was einen Iraker (25) dazu bewegte, die Neißestadt zu besuchen, bleibt unterdessen unklar. In jedem Fall endete die Reise des Wahl-Berliners am Donnerstagabend in der Justizvollzugsanstalt. Kurz nach 18.00 Uhr hatten Bundespolizisten den Mann in der Kunnerwitzer Straße angehalten und dessen Personalien überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Name des 25-Jährigen seit Mitte Oktober auf der Fahndungsliste erschien. Grund für die Fahndungsnotiz war ein Haftbefehl der Berliner Staatsanwaltschaft bzw. ein zugrundeliegender Strafbefehl des Amtsgerichts Tiergarten wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Verurteilte hätte die Ersatzfreiheitsstrafe abwenden können, hätte er vor Ort die offene Geldstrafe beglichen. Die fälligen 1.400,00 Euro fehlten ihm jedoch ...

