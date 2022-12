BPOLI LUD: Ohne Erlaubnis Feuerwerkskörper der Kategorie 3 im Kofferraum

Görlitz (ots) - Wenn man(n) am 27. Dezember 2022 festgenommen wurde und an diesem Tag noch 57 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen hat, findet der Jahreswechsel nun wohl im Gefängnis statt. Gestern Nachmittag war der hier gemeinte Verurteilte (polnischer Bürger, 34 Jahre alt) von Bundespolizeibeamten in Görlitz, Cottbuser Straße, angehalten worden. Die Ordnungshüter mussten nicht lange suchen, um auf einen ...

mehr