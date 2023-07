Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressebericht der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Am 09.07.2023, um ca. 19:53 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Kradfahrer aus Unterfranken mit einer Motorradgruppe, die L 3176 aus Hilders kommend in Fahrtrichtung Frankenheim. Kurz hinter dem Wanderparkplatz Rhönwald kam der Kradfahrer aus Unachtsamkeit vermutlich mit einem Fahrfehler, jedoch ohne Fremdeinwirkung in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kradfahrer kam auf die Bankette, sprang von dem Motorrad ab und schlitterte in das Geäst über die Landesgrenze nach Thüringen. Das Krad schlitterte ebenfalls in das Gebüsch und kam zum Stehen. An dem Krad entstand ein Totalschaden im Wert von ca. 15000,-EUR. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt vom RTW in das Klinikum Fulda verbracht.

Polizeistation Hilders, i.A. PHK Helfrich

