POL-GT: Verkehrsunfall auf der Hesselteicher Straße

Gütersloh (ots) - Steinhagen (MK) - Bei einem Büroeinbruch an der Straße Am Bahnhof entwendeten unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen (09.10., 05.00 - 07.45 Uhr) Bargeld und Mobiltelefone. Wie sich die Einbrecher Zutritt verschafften ist derzeitig Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? ...

