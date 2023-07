POL-OH: Stromausfall in Teilen von Eichenzell und Kalbach

Fulda (ots) - Am Samstag, 8. Juli, gegen 11:00 Uhr, befuhren ein 60jähriger VW-Fahrer aus Poppenhausen und ein 46-jähriger polnischer BMW-Fahrer hintereinander mit ihren PKWs die Straße "Am Forsthaus" in Poppenhausen in Richtung Ortsausgang. Während der VW Fahrer seine Geschwindigkeit an einer Engstelle verkehrsbedingt verringerte, erfasste der BMW-Fahrer die Situation nicht und fuhr ungebremst auf das vorausfahrende ...

