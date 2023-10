LPI-SHL: Sachbeschädigung

Suhl (ots) - Am 02.10.2023 gegen 20:30 Uhr kam es in Suhl, Platz der deutschen Einheit, zu einer Körperverletzung. Hierbei gerieten 2 männliche Personen in Streit. Im weiteren Verlauf zog ein 30- jähriger ein Messer und bedrohte den 20- jährigen Geschädigten. Durch die herbeieilenden Sicherheitskräfte konnten beide Personen getrennt werden. Der Täter wurde ins Gewahrsam der Polizei genommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Zeugen die den Sachverhalt ...

