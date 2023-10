LPI-SHL: 15 Siloballen aufgeschlitzt

Bad Liebenstein (ots) - Am Montagnachmittag gegen 15:40 Uhr befährt der Fahrer eines Kabinenrollers die Rudolf-Breitscheid-Straße in Schweina und beabsichtigt nach links in die Marienthaler Straße abzubiegen. Als der Fahrer sich im Abbiegevorgang befindet, kippt der Kabinenroller plötzlich zur Seite um. Der 85-jährige Fahrer wird dabei leicht verletzt und anschließend ins Klinikum Bad Salzungen verbracht. Am Fahrzeug wurde ein Sachschaden von 3000 Euro verursacht. ...

