FW-F: Küchenbrand in Sachsenhausen

Sachsenhausen

(tka) Gegen 09:00 Uhr am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Frankfurt nach Sachsenhausen in die Paradiesgasse alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten drang schwarzer Rauch aus den Fenstern im 1. OG und 2. OG. Eine Menschenrettung wurde umgehend durch Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Eine Familie mit vier 4 Kindern wurden aus der Dachgeschosswohnung gerettet und durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert. Das Feuer konnte im EG in einer Küche in einem Gastronomiebetrieb lokalisiert und zügig gelöscht werden. Zur Entrauchung des Gebäudes wurden mehrere Lüfter eingesetzt. Insgesamt waren 15 Fahrzeuge und ca. 50 Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 11:00 Uhr beendet. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250000 EUR geschätzt.

