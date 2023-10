Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger geben sich als Bankangestellte aus, beißen aber auf Granit

Schmalkalden (ots)

Am gestrigen Tag meldete sich eine Dame bei der Polizei in Meiningen und gab an, dass sie einen Anruf von einer Bankangestellten bekommen habe. Diese teilte ihr mit, dass sie 3000 Euro nach Ungarn überwiesen habe, welche nun wieder auf ihr Konto überwiesen werden sollen. Hierzu sollte die Frau Kontonummer ihre Kontonummer angeben. Das kam der Frau komisch vor und sie gab das Gespräch an ihren Lebensgefährten weiter, woraufhin die Anruferin das Gespräch beendete. Es stellte sich natürlich heraus, dass es sich hierbei um eine weitere Betrugsmasche handelt. Es werden alle Bürger nochmals sensibilisiert und aufgefordert, nicht auf solche Anrufe zu reagieren und keine Kontodaten an fremde Personen weiterzugeben.

