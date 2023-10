Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Suhl (ots)

Am 02.10.2023 gegen 20:30 Uhr kam es in Suhl, Platz der deutschen Einheit, zu einer Körperverletzung. Hierbei gerieten 2 männliche Personen in Streit. Im weiteren Verlauf zog ein 30- jähriger ein Messer und bedrohte den 20- jährigen Geschädigten. Durch die herbeieilenden Sicherheitskräfte konnten beide Personen getrennt werden. Der Täter wurde ins Gewahrsam der Polizei genommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Zeugen die den Sachverhalt beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 03681 369 0.

