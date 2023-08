Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Frau in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Eine Frau wurde am Dienstag, 08. August 2023, gegen 12:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen schwer verletzt.

Die 65-Jährige aus Wildeshausen befuhr die Glaner Straße zur Unfallzeit mit einem Ford in Richtung Wildeshausen. In Höhe der Einmündung "Spasche" kam es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 77-Jährigen aus Diepholz, die zunächst in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war und unter Nutzung der Einmündung zur Straße "Spasche" wenden wollte. Der Ford drehte sich nach dem Zusammenstoß und kam auf dem Fahrstreifen in Richtung Huntlosen zum Stehen.

Die Verletzungen der 65-jährigen Frau wurden vor Ort als schwer eingestuft. Die Besatzung eines Rettungswagens fuhr sie in ein Krankenhaus. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell