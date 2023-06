Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto brennt aus

Am Dienstag führte wohl ein Defekt zu einem Fahrzeugbrand in Göppingen.

Zeugen alarmierten gegen 15 Uhr die Feuerwehr. Sie meldeten ein brennendes Auto in einem Parkhaus in der Eichertstraße. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand ein BMW in Vollbrand. Das Feuer griff bereits auf weitere parkende Fahrzeuge über. Die Feuerwehr war mit 39 Personen im Einsatz und löschte die Fahrzeuge. An drei Autos entstand Totalschaden, sechs weitere wurden beschädigt. Den ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein technischer Defekt zu dem Brand geführt haben. Auch am Parkhaus entstand wohl erheblicher Sachschaden. Ein Teil des Parkhauses musste in Folge des Brandes gesperrt werden. Ersten Schätzungen der vor Ort befindlichen Einsatzkräften zufolge, dürfte der Gesamtschaden mindestens eine Million Euro betragen. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Brandursache dauern an.

