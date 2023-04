POL-PDNR: Körperverletzung in der Mittelstraße

Linz am Rhein (ots) - Eine 69-jährige Geschädigte aus Linz bietet Ware in der Plattform Ebay-Kleinanzeigen an. Am vergangenen Montag erhielt sie eine Anfrage eines Kaufinteressenten, welcher sich für ein angebotenes Teil interessierte. Nach dem der Unbekannte den Kauf bestätigte hatte, erfragte er die Email-Adresse der Geschädigten, da er die Ware direkt bezahlen wolle. Die Geschädigte erhielt daraufhin eine Email, welcher der Internetplattform täuschend echt glich. ...

