Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagmittag kam es zur Kollision zweier Pkw an der Ausfahrt vom Meusch-Center auf die Asbacher Straße. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Linz wollte vom Parkplatz des Einkaufscenters in die Asbacher Straße abbiegen und übersah einen heran nahenden Pkw auf der vorfahrtsberechtigten Asbacher Straße. Durch den Zusammenstoß wurde der 49-jährige Fahrer dieses Pkw leicht verletzt. Rückfragen ...

