POL-UL: (BC) Rot a.d. Rot - Gegen Straßenlaterne und Gartenzaun geprallt

Am Dienstag kam eine Autofahrerin in Rot an der Rot von der Fahrbahn ab.

Gegen 15.35 Uhr fuhr eine 61-Jährige mit einem VW in der Klosterstraße. In einer Rechtskurve kam die Fahrerin wohl aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte sie gegen eine Straßenlaterne. Anschließend kollidierte der VW noch mit einem Zaun. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Polizeiposten Ochsenhausen nahm den Verkehrsunfall auf. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf rund 4.000 Euro, an der Straßenlaterne auf rund 2.000 Euro und am Zaun auf rund 500 Euro. Ein hinzugerufener Abschleppdienst barg den VW im Anschluss an die Unfallaufnahme.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig, mit voller Aufmerksamkeit am Straßenverkehr teilzunehmen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

