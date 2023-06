Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Großeinsatz bei Brand auf Bauernhof

Am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr melden mehrere Anwohner den Brand einer Scheune im Bereich der Brunnenstraße.

Ulm (ots)

Die Polizei und Feuerwehr rückten daraufhin mit einem Großaufgebot nach Gingen aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune bereits im Vollbrand. In der brennenden Scheune und einem danebenstehenden Stall befanden sich circa 50 Milchkühe. Durch das schnelle Handeln des Besitzers konnten alle Tiere gerettet werden. Sie wurden kurz nach Beginn der Löscharbeiten von mehreren herbeigerufenen Viehtransportern in Sicherheit gebracht. Ein Übergreifen des Feuers auf den Stall konnte verhindert werden. Personen und Tiere wurden nicht verletzt. Insgesamt waren 111 Mitglieder der umliegenden Feuerwehren, THW und Rettungsdienste im Einsatz. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500.000 Euro. In der restlos zerstörten Scheune waren außer den geretteten Rindern Heu und landwirtschaftliches Inventar. Zur Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Michael Deckwitz / Rainer Strobl)

Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1165826)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell