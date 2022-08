Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht

Saarlouis (ots)

Am frühen Morgen des 13.08.2022, gegen 04:25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 269N, im Bereich der AS Ensdorf. Der Fahrzeugführer eines grauen Peugeot 208 mit französischem Kennzeichen kollidierte hierbei mit einer Verkehrsinsel und verursachte Sachschaden. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der verantwortliche Fahrer vom Unfallort, ohne die Polizei von dem Verkehrsunfall in Kenntnis zu setzen, den PKW ließ er an der Örtlichkeit zurück. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass das verunfallte Fahrzeug in Frankreich entwendet wurde. Der PKW wurde durch die Polizei sichergestellt, die Ermittlungen nach dem Fahrzeugführer wurden aufgenommen. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarlouis oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

