POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ladendieb im Supermarkt gestellt

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Montag, 07. August 2023, gegen 15:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Ein 55-jähriger Braker befuhr mit einem SUV die Willy-Brandt-Straße in Richtung Breite Straße. Nach Angaben von Zeugen kam er nach rechts von der ...

