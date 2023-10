Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Sundern (ots)

Am Sonntag kam es an der Straße "Zum Neuen Friedhof" zu einem Verkehrsunfall. Zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten grauen Kleinwagen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Das beschädigte Auto war zum Unfallzeitpunkt unweit einer Grillhütte am Fahrbahnrand geparkt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell