Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Betrug über Kurznachrichtendienst erfolgreich

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - Mit einer falschen Nachricht über das Handy haben Betrüger am Donnerstag, 22.12.2022, einen Bielefelder veranlasst, Geld zu überweisen.

Der 77-jährige Anwohner in Gadderbaum erhielt am Donnerstagmorgen eine Mitteilung auf seinem Mobiltelefon, in der ihm vorgetäuscht wurde, dass seine Tochter eine neue Rufnummer habe. Im Verlauf des Chats wurde er aufgefordert, eine Rechnung zu begleichen.

In dem Glauben, dass es sich um seine Tochter handelte, überwies der 77-Jährige die geforderte Summe. Wenig später erkannte er den Betrug, doch die Überweisung war bereits ausgeführt worden und nicht mehr stornierbar.

Hinweise zu Betrugsfällen nimmt das Kriminalkommissariat 13 des Polizeipräsidiums Bielefeld / 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell