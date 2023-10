Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Brilon (ots)

Am 02.10.2023 befuhr gegen 09:05 Uhr eine 85-jährige Frau aus Brilon mit ihrem Pkw die Kirchstraße in Brilon-Wald. Beim Einbiegen in die L 743 kollidierte sie mit einem Klein-Lkw, der die L 743 in Richtung Feuereiche befuhr. Bei der Kollision wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde dem Krankenhaus in Brilon zugeführt. Ihr Pkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 743 gesperrt. (Schl)

