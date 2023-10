POL-HSK: Nach Verkehrsunfall verstorben

Arnsberg (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr und Freitag, 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der "Hüstener Straße". Dabei richteten sie Sachschaden an. Von der Baustelle nahmen der oder die Täter verschiedene Baumaschinen mit. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

