Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr löscht Brand im 3. Obergeschoss

Düsseldorf (ots)

Mittwoch 30. August 2023, 8.48 Uhr, Rathenower Straße, Hassels

Die Feuerwehr Düsseldorf löschte am Mittwochmorgen einen Zimmerbrand in Hassels Nach rund anderthalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Durch den Brand wurde ein Mensch schwer verletzt.

Am Mittwochmorgen erreichte die Leitstelle der Feuerwehr die Meldung über einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hassels. Umgehend entsandte die Leitstelle Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nach fünf Minuten eintrafen, stellte sich die Situation so dar, dass aus geöffneten Fenstern einer Wohnung im dritten Obergeschoss dichter schwarzer Rauch drang und sich eine Person noch in der Wohnung befinden sollte. Sofort entsandte der Einsatzleiter mehrere Löschtrupps in das Gebäude, welche den 58-Jährigen Bewohner der Wohnung nach kurzer Zeit aus der Wohnung retten und das Feuer löschen konnten. Im Anschluss an die Löschmaßnahmen wurde der betroffene Bereich belüftet und so der Brandrauch aus der Wohnung geblasen. Vorsorglich kontrollierten weitere Einsatzkräfte den gesamten Treppenraum sowie die über der Brandwohnung liegende Wohnung auf eine Ausbreitung von Flammen und Rauch. Hier konnten die Rettungskräfte schnell Entwarnung geben - der Brand begrenzte sich auf die Wohnung im dritten Obergeschoss. Der Gerettete wurde durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt medizinisch versorgt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Nach gut anderthalb Stunde war der Einsatz für die circa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf beendet und die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Klärung der Brandursache übergeben.

