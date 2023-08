Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall PKW fährt gegen Baum - eine verletzte Person

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 29. August 2023, 00.48 Uhr, Vennhauser Allee,Vennhausen

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Nacht zu Dienstag auf der Vennhauser Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW gegen einen Baum stieß. Dabei wurde der Insasse im PKW eingeklemmt. Der Insasse wurde ins Krankenhaus transportiert.

In der Nacht zu Dienstag um 00.48 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen Verkehrsunfall eines PKW auf der Vennhauser Allee. Umgehend entsandte die Leitstelle Einsatzkräfte zu der gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, stellten sie fest, dass ein Fahrzeug gegen einen Baum gestoßen war und der Fahrer im Inneren eingeklemmt war. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Sofort wurde die Rettung mit dem hydraulischen Rettungsgerät durch die Feuerwehr in Abstimmung mit dem Rettungsdienst der Landeshauptstadt eingeleitet. Anschließend wurde der Fahrer h zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Nach etwa anderthalb Stunden konnten die letzten der 20 Einsatzkräfte wieder zu ihren Standorten zurückkehren. Die Polizei hat der Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell