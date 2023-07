Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vandalismus: Unbekannte zerstören Sitzgruppe auf Schulhof in Leherheide

Bremerhaven (ots)

Gewaltsam herausgerissen haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende eine Sitzgruppe auf dem Gelände der Heinrich-Heine-Schule in Bremerhaven-Leherheide. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Aufgefallen waren die Beschädigungen am Montagmorgen, 3. Juli, einer Schulbediensteten. Am Freitag, 30. Juni, zu Schulschluss waren die Bänke noch intakt. Die Sitzecke auf dem Schulhof an der Hans-Böckler-Straße war ursprünglich mit Pflastersteinen im Boden eingelassen und verschraubt. Die Täter müssen mit großer Kraftanstrengung vorgegangen sein und die sechs Bänke mit grober Gewalt herausgehebelt und umgestoßen haben. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer die Täter beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3221 zu informieren.

