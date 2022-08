LPI-EF: Polizeieinsatz im Erfurter Norden

Landkreis Sömmerda (ots) - Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Straußfurt. Einbrecher hatten es augenscheinlich auf einen Straßentraktor abgesehen, der auf dem Betriebshof der Verwaltungsgemeinschaft stand. Die Täter beschädigten das Fenster der Fahrertür. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls haben sie nichts entwendet. Der entstandene Schaden an dem ...

