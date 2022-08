Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ölspur beschäftigte Erfurter Feuerwehr und Polizei

Erfurt (ots)

Eine Ölspur beschäftigte von Mittwochabend bis in die frühen Donnerstagmorgenstunden die Feuerwehr und die Polizei in Erfurt. Der VW eines 23-jährigen Mannes verlor aufgrund einer Panne auf Höhe der Semmelweissstraße Öl. Im Anschluss konnte die Spur bis zum Juri-Gagarin-Ring über die Schillerstraße, Löberwallgraben und Löberstraße verfolgt werden. Trotz des Einsatzes einer Spezialfirma mussten die Richard-Eiling-Straße und der Löberwallgraben noch in der Nacht gesperrt werden. Am heutigen Tag gegen 09:30 Uhr waren die beiden Straßen dann wieder soweit gesäubert, dass die Sperrung aufgehoben werden konnte. (DS)

