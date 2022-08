Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Wohnungseinbruch

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter versuchten Donnerstagmorgen gegen 01:00 Uhr in eine Wohnung im Erfurter Stadtteil Roter Berg einzubrechen. Dazu hebelten sie an der Wohnungstür, wodurch der 22-jährige Mieter wach wurde. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, konnten sie mehrere Hebelspuren an der Tür feststellen. Von den Tätern fehlte allerdings jede Spur. Die Polizisten sicherten zahlreiche Spuren und nahmen eine Anzeige auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell