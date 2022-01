Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher scheitern

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen versuchten Einbruch in seine Garage teilte ein Zeuge am Mittwochvormittag der Polizei Saale-Holzland mit. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen mit einem unbekannten Werkzeug das Tor der Garage aufzuhebeln. Hierbei brach die Falle des Schlosses allerdings ab, sodass der oder die Täter nicht ins Innere gelangten und folglich auch kein Beutegut ergaunern konnten. Anschließend entfernten sich die Unbekannten unverrichteter Dinge von der Garage im Amselweg.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell