Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbrecher wollen in Werkstatt und Container eindringen

Velen (ots)

Zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch ist es in der Nacht zum Samstag in Velen-Ramsdorf gekommen. Im ersten Fall hatten es die Täter auf eine Werkstatt am Südring abgesehen: Um hineinzukommen, hebelten die Unbekannten eine Tür auf. Sie erbeuteten eine geringe Summe Bargeld. Der zweite Fall spielte sich an der Borkener Straße ab. Dort misslang der Versuch, in den Verkaufscontainer einer Tankstelle einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell