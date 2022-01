Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht geschaut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einer 83-jährigen Fußgängerin und einem Pkw ereignete sich am Mittwochmorgen in Bahnhofstraße in Kahla. Die Rentnerin überquerte die Bahnhofstraße aus Richtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und lief in Richtung Ölwiesenstraße. Die 42-jährige Audi-Fahrerin fuhr auf der Bahnhofstraße aus Richtung Bachstraße kommend. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wobei die 83-Jährige auf den Pkw geschleudert wurde und mit dem Kopf auf die Frontscheibe schlug. Durch die Rettung musste die ältere Dame schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Audi entstand unfallbedingter Sachschaden.

