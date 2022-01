Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fettbrand gelöscht

Jena (ots)

Am Mittwochmittag erhielt die Polizei Jena durch die Rettungsstelle die Information, dass es zu einem Brand in einem Hotel in der Rudolstädter Straße kam. Aufgrund der nichteinschätzbaren Lage vor Ort verlegten mehrere Funkstreifenwagen zum Brandort. Die vor Ort befindliche Feuerwehr konnte allerdings kein offenes Feuer feststellen, lediglich Rauchgeruch war wahrnehmbar. Bei der Prüfung des Innenbereiches stellte sich heraus, dass im Bereich der Küche zu einem sogenannten Fettbrand kam, der aufgrund der Hitzentwicklung in einem Topf entflammte, aber durch den Eigentümer selbstständig gelöscht werden konnte. Personen kamen hierbei glücklicherweise nicht zu Schaden. Nachdem der Bereich ausgiebig durch die Feuerwehr belüftet wurde, konnte diese wieder abrücken. Zum Zwecke des Einsatzes musste die Rudolstädter Straße kurzzeitig halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell