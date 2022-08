Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern

Erfurt (ots)

Die warmen Temperaturen locken auch noch spätabends zum Verweilen in den Restaurants, Bars und Cafés. Gerne werden anschließend die überall im Stadtgebiet verfügbaren E-Scooter genutzt, um die Heimfahrt damit anzutreten. Dabei verkennen viele Nutzer, dass für E-Scooter-Fahrten die gleichen Promillegrenzen gelten, wie für Fahrten mit dem Auto oder dem Motorrad. Gerät man dann in eine Polizeikontrolle, kommt schnell das böse Erwachen. So erging es auch Mittwochabend und Donnerstagmorgen fünf E-Scooter-Fahrern im Alter von 17 bis 29 Jahren in Erfurt. Sie wurden in der Zeit von 22:00 Uhr bis 04:50 Uhr unter Alkoholeinfluss fahrend festgestellt. Die Bandbreite der Alkoholisierungsgrade reichte dabei von 0,5 bis 1,25 Promille. Die Beamten mussten vier Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren einleiten. (DS)

