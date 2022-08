Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch mit Zeugenaufruf

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Straußfurt. Einbrecher hatten es augenscheinlich auf einen Straßentraktor abgesehen, der auf dem Betriebshof der Verwaltungsgemeinschaft stand. Die Täter beschädigten das Fenster der Fahrertür. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls haben sie nichts entwendet. Der entstandene Schaden an dem Traktorfenster wurde auf ungefähr 600 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schwerstedter Straße gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0208570 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

