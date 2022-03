POL-KA: (KA) Rheinstetten - Einbruch in Waldhütte - Zeugen gesucht

Östringen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Kreisel der Franz-Gurk-Straße in Östringen am Mittwoch gegen 11.35 Uhr sucht das Polizeirevier Bad Schönborn noch Zeugen. Bisherigen Feststellungen zufolge war eine 64 Jahre alte Autofahrerin von der Franz-Gurk-Straße kommend in Richtung Mühlhausen unterwegs. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr verlor offenbar sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überfuhr teilweise ...

mehr