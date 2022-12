POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wenden/Attendorn (ots) - Zu den Bränden in einem Mehrfamilienhaus in Wenden (20.12.2022) und einer Holzhütte in Niederhelden (22.12.2022) gibt es nun auch Ermittlungsergebnisse zu den Brandursachen. Während die Brandermittler im Fall des Mehrfamilienhauses von einem technischen Defekt in einer Gastherme ausgehen, ist der Brand in Niederhelden offenbar fahrlässig durch die unsachgemäße Installation und Inbetriebnahme ...

mehr