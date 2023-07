Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Anhänger auf Abwegen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Sonntagmorgen, 2. Juli, zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall im Bremerhavener Ortsteil Eckernfeld gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer gegen 9.20 Uhr die Stresemannstraße in südlicher Richtung. Nachdem er mit seinem Gespann die Kreuzung am Flötenkiel passiert hatte, löste sich aus bislang ungeklärter Ursache der Anhänger von seinem Fahrzeug und rollte in Richtung des Gegenverkehrs. Das nun führerlose Gefährt wurde jedoch glücklicherweise durch ein auf der Mittelinsel stehendes Verkehrsschild aufgehalten. Der Anhänger sowie das Verkehrsschild wurden durch die Kollision erheblich beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell