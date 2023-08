Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Tieflader verkeilte sich unter Brück - Geladener Bagger verlor Hydrauliköl und verunreinigte Fahrbahn

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 23. August 2023, 8.45 Uhr, Siegburger Straße, Oberbilk

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Tieflader unter der Eisenbahnbrücke an der Siegburger Straße festfuhr. Dabei wurde die Brücke beschädigt und es trat Hydrauliköl auf die Fahrbahn.

Um 8.45 Uhr wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Verkehrsunfall mit auslaufendem Hydrauliköl alarmiert. Vor Ort hatte sich ein Tieflader mit seiner Ladung unter einer Brücke verkeilt. Durch den Unfall wurde die Hydraulikkabel des auf den Tieflader geladenen Baggers so schwer beschädigt, dass Hydrauliköl auslief. Das austretende Öl verunreinigte auf etwa 15 Quadratmeter die Fahrbahn der Siegburger Straße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten schnell die Öllache mit Bindemittel abstreuen und weiteres Öl auffangen. Dadurch verhinderten die Rettungskräfte das Hydrauliköl in die Kanalisation lief. Um den Tieflader aus seiner misslichen Lage zu befreien, wurde aus dem geladenen Bagger die Luft aus den Reifen abgelassen. Dadurch verringerte sich die Gesamthöhe so weit, dass der Tieflader seine Fahrt fortsetzen konnte. Zur Begutachtung der entstandenen Brückenschäden wurde der Notfallmanager der Deutschen Bahn hinzugezogen. Die Polizei musste die Siegburger Straße stadtauswärts für etwa eine Stunde sperren. Die 10 Feuerwehrleute konnten nach rund 90 Minuten die Einsatzstelle verlassen und die Unfallstelle an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell