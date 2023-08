Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennende Gasflasche, Stichflamme sorgt für eine schwer verletzte Person, Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 19. August 2023, 15.22 Uhr, Junkersstraße, Flingern

Am heutigen Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einer brennenden Gasflasche in den Stadtteil Flingern gerufen. Aus unbekannter Ursache kam es im Bereich einer Gasflasche zu einer Stichflamme und verletzte dabei eine Person schwer.

Um 15.22 Uhr meldete ein Anrufer der Feuerwehr Düsseldorf eine brennende Gasflasche in einem Kleingartenverein in Flingern. Schon während des Telefonats mit einem Leitstellendisponenten schilderte der Anrufer, dass sich hierbei eine Person verletzt habe. Umgehend entsendete die Leitstelle mehrere Einheiten der Feuerwehr und des stätischen Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nach kurzer Zeit an der Einsatzstelle eintrafen, stellte sich die Situation wie folgt dar. Aus unbekannter Ursache entzündete sich die Gasflasche eines Grills und bildetet dabei eine Stichflamme, wobei sich eine umstehende Person schwer verletzte. Ebenso kam es aufgrund der Entzündung des Gases zu einem leichten Brand der angrenzenden Vegetation. Der schwerverletzte Patienten, welcher dabei Verbrennungen 3. Grades erlitt, wurde zur weiteren Versorgung durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Drei weitere beteiligte Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht, alle drei blieben unverletzt, sodass ein Transport ins Krankenhaus nicht notwendig gewesen ist. Die Feuerwehrkräfte kühlten die Gasflasche, löschten kleinere Glutnester in der umliegenden Vegetation ab und kontrollierten den umliegenden Bereich ohne Feststellung. Nach gut einer Stunde konnten die letzten der rund 30 Einsatzkräfte, darunter auch ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, zu ihren Standorten zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell