Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brand in einer U-Bahn

Düsseldorf (ots)

Montag, 18. August 2023, 16:20 Uhr, U-Bahn-Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Handelszentrum

In einem unterirdisch geparkten Fahrzeug der U-Bahn brach aus bislang unbekannter Ursache ein Schwelbrand aus. Dieser hatte eine Verrauchung des Fahrzeugs und der angrenzenden U-Bahn-Tunnel zur Folge. Bei den Löschmaßnahmen verletzte sich ein Feuerwehrangehöriger leicht.

Gegen 16:20 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf der Notruf, dass eine U-Bahn in Brand geraten sei. Gemäß des Einsatzkonzeptes der Feuerwehr Düsseldorf wurden daraufhin 4 Löschzüge, der Führungsdienst, Sonderfahrzeuge und Einheiten der Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Im unterirdisch gelegenem sogenannten Ereignisbahnhof wurden die vorgehenden Feuerwehrleute schnell fündig und konnten sofort Löschmaßnahmen an der verrauchten U-Bahn vornehmen. Da es sich um ein Fahrzeug in Parkposition handelte, mussten hier keine Fahrgäste in Sicherheit gebracht werden. Der Fahrzeugführer begab sich selbstständig aus der Gefahrenzone. Die entsprechenden Nachbarbahnhöfe wurden zeitgleich geräumt und von der Feuerwehr kontrolliert Bei dem Brand handelte es sich um einen Schwelbrand im Fahrzeug. Während der Löschmaßnahmen verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Er wurde noch an der Einsatzstelle durch den Rettungsdienst gesichtet und zur weiteren Abklärung des Gesundheitszustandes in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell