FW-D: Mittwoch, 16 August. 2023, 16:27 Uhr, Hansaallee, Heerdt Brand in einer Küche eines japanischen Restaurants. Feuerwehr musste mehrere Wohnungen kontrollieren, 2 Verletze

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Küchenbrand in einem japanischen Restaurant in Heerdt alarmiert. Nach Eintreffen der Feuerwehr und umfassender Erkundung der Einsatzstelle, konnte ein Feuer in der Küche des Restaurants ausfindig gemacht werden. Ein mit Speiseöl gefüllter Wok hatte Feuer gefangen und die Küche bereits vollständig verraucht. Mitarbeitende hatten die Flammen in einem erfolgreichen Löschversuch bereits erstickt. Ein Mitarbeiter erlitt bei dem Löschversuch eine leichte Rauchvergiftung. Eine weitere Person, die sich in der Küche befand, wurde ebenfalls mit Verdacht einer Rauchvergiftung vom Notarzt behandelt. Beide Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Die eingesetzten Kräfte schalteten die Küche stromlos und trennten die Gaszufuhr zum Herd. Im Anschluss wurde die Küche unter Atemschutz und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Aufgrund einer Rauchausbreitung im angrenzenden Gebäude wurden alle Wohnungen durch weitere Kräfte der Feuerwehr kontrolliert und geräumt. Nach Kontrolle der Bewohner durch den Notarzt und Lüftungsmaßnahmen in den Wohnungen durch die Feuerwehr konnten im Anschluss alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften 2 Stunden im Einsatz. Aufgrund des Schadens muss das Restaurant geschlossen bleiben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

