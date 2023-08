Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer im Rheinufertunnel - Feuerwehr löschte brennenden Pkw, ein Mensch verstirbt vor Ort

Düsseldorf (ots)

Montag, 21. August 2023, 21.42 Uhr, Rheinufertunnel, Unterbilk

Am späten Montagabend geriet ein Pkw im Rheinufertunnel aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Düsseldorf fuhr nach der telefonischen Feuermeldung beide Tunnelportale des Rheinufertunnels an und kontrollierte so umgehend beide Fahrtrichtungen. Die Einsatzkräfte konnten über eine Querverbindung der nicht betroffenen Fahrtrichtung in kurzer Zeit den brennenden Pkw in der Tunnelröhre in Fahrtrichtung Süd feststellen. Aufgrund des parallelen Vorgehens über beide Fahrtrichtungen gelang es den Feuerwehrleuten schnell, den brennenden Pkw zu löschen. Parallel dazu kontrollierten weitere Einsatzkräfte die Notausgänge des Rheinufertunnels. Hier konnten die Einsatzkräfte rasch Entwarnung geben: Es befanden sich keine weiteren Menschen im Tunnel. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte einen Leichnam auf dem Fahrersitz ausmachen. Zur genauen Klärung des Unglücks hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen. Die letzten der rund 80 Einsatzkräfte kehrten nach gut zwei Stunden zu ihren Standorten zurück.

