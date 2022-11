POL-HRO: Schwerer LKW-Unfall auf der BAB 20

Rostock (ots) - An der Fassade einer Sporthalle in der Olof-Palme-Straße in Rostock Toitenwinkel haben unbekannte Täter übers Wochenende insgesamt 28 Hakenkreuze angebracht. Diese wurden in den frühen Morgenstunden des 21. Novembers von einem Mitarbeiter der Halle entdeckt. Dieser alarmierte die Polizei. Eine Beseitigung der Schmierereien wurde bereits veranlasst. ...

