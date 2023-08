Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr konnte Küchenbrand schnell löschen - zwei Personen aus der Brandwohnung gerettet

Düsseldorf (ots)

Samstag, 26. August 2023, 15:57 Uhr, Stephanienstraße, Stadtmitte

In einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Küche in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Von der Feuerwehr wurden zwei Personen aus der Brandwohnung gerettet. Beide Bewohner wurden nicht verletzt.

Am Samstagnachmittag meldete ein Anrufer über die Notrufnummer 112 eine brennende Küche in einem Mehrfamilienhaus in Stadtmitte. Sofort alarmierte der Leitstellendisponent die zuständigen Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten zu der gemeldeten Adresse. Als nur vier Minuten später die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war das Treppenhaus verraucht und auf der Gebäuderückseite quoll Brandrauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Sofort entsendete der Einsatzleiter einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur betroffenen Wohnung. Zeitgleich kontrollierte ein weiterer Trupp unter Atemschutz den verrauchten Treppenraum. Aus der Brandwohnung wurden vom vorgehenden Trupp zwei Personen gerettet, die eigenständig versuchten, das Feuer zu löschen. Beide Bewohner wurden von Notfallsanitätern der Landeshauptstadt untersucht und mussten nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Parallel mit den Löschmaßnahmen wurde mittels Hochleistungslüftern der Treppenraum vom giftigen Brandrauch befreit. Weitere Feuerwehrkräfte kontrollierten alle Wohnungen auf giftigen Brandrauch und konnten schnell Entwarnung geben.

Nach gut neunzig Minuten fuhren die letzten der rund 20 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell