Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 7. Dezember 2022, und Mittwoch, 14. Dezember 2022, 9.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Bulls, welches mit einer Reifenpanne am Hinterrad in einem Carport in der Straße Westerort stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 10. Dezember 2022, und Sonntag, 11. Dezember 2022, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Bulls Sharptail Street 2, welches verschlossen am Bahnhof stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Von Montag, 12. Dezember 2022, 13.00 Uhr bis Mittwoch, 14. Dezember 2022, 14.25 Uhr verschafften sich unbekannte Personen im Asternweg gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus. Anschließend wurden sämtliche Räume des Hauses durchsucht. Entwendet wurde Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Loch in Baum gebohrt

Am Montag, 12. Dezember 2022, wurde festgestellt, dass eine bislang unbekannte Person ein Loch in einen im öffentlichen Raum stehenden Baum im Weizenkamp gebohrt hatte und in dieses Loch einen Trichter steckte. Der Trichter wurde mit einer bläulichen Flüssigkeit befüllt. Der genaue Tatzeitraum kann nicht bestimmt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. Dezember 2022, gegen 11.18 Uhr, kam es in der Lindenstraße, auf Höhe eines Schnellrestaurants, im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw an ihren Außenspiegeln. Dabei entstand ein Schaden an dem einen beteiligten Fahrzeug, ein Opel Grandland. Die andere unfallbeteiligte Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei soll es sich um eine ältere Dame in einem gelblichen Auto gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

