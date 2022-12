Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Eiertankstelle: Kasse aufgebrochen

Zwischen Montag, den 12. Dezember 2022, gegen 10.30 Uhr und Mittwoch, den 14. Dezember 2022, um 13.30 Uhr öffneten bislang unbekannte Personen gewaltsam die Eierkasse einer Selbstbedienungshütte an der Carolinenhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 14. Dezember 2022, gegen 09.55 Uhr befuhr ein 17-jähriger aus Barßel mit seinem Leichtkraftrad die Straße Am Fuhrenkamp in Richtung Loher Straße. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 17-järhige zog sich leichte Verletzungen zu.

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, den 14. Dezember 2022, gegen 15.30 Uhr befuhr eine 39-jährige Saterländerin mit ihrem PKW die Friedhofstraße in Richtung Ortsmitte und wollte nach links abbiegen. Ein nachfolgender, 47-jähriger Saterländer wollte mit seinem PKW den Wagen der 39-jährigen Frau überholen und stieß dabei mit ihr zusammen. Anschließend touchierte er einen parkenden PKW. Die 39-jährie Fahrerin und deren 8-jährige Tochter, die sich zum Unfallzeitpunkt im PKW ihrer Mutter befand, wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell