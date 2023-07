Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnung

Jülich (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Montag (03.07.2023) auf Dienstag (04.07.2023) Zugang zu einer Wohnung in einem Reihenhaus.

Nach Angaben des 53- jährigen Bewohners sind die Unbekannten in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 07:10 Uhr in die Wohnung in der Straße "An der Vogelstange" in Jülich eingebrochen. Sie verschafften sich durch die Haustür Zugang zu der, in der ersten Etage gelegenen, Wohnung des Wohnhauses. Die Täter durchsuchten in der Wohnung mehrere Schränke und öffneten eine zuvor im Wohnzimmerschrank aufbewahrte Geldkassette. Daraus entwendeten die Täter einen mittleren vierstelligen Eurobetrag und flüchteten durch die Haustür in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwa Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell