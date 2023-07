Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Massagesalon

Düren (ots)

Unbekannte brachen am Dienstagmorgen (04.07.2023) in einen Massagesalon in der Schützenstraße ein.

Die Einbrecher hebelten die Eingangstür des im Erdgeschoss eines Reihenhauses befindlichen Massagesalons auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie öffneten gewaltsam einen Schrank und gelangten so in den Besitz einer Geldmappe, in der sich ein vierstelliger Eurobetrag befand. Die Unbekannten verließen den Massagesalon durch die Eingangstür in unbekannte Richtung. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen 04:03 Uhr und 04:24 Uhr eingrenzen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

