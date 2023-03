Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Taschendiebe nutzen günstige Gelegenheiten

Geseke (ots)

Am Mittwoch und am Donnerstag nutzten Taschendiebe in Geseke gleich dreimal eine günstige Gelegenheit aus, um schnell an das ehrlich verdiente Geld ihrer Opfer zu gelangen. Am Mittwoch, um 12:30 Uhr, wurde einer Frau das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Die 57-jährige Gesekerin war in einem Discounter am Lindenweg unterwegs und hatte ihre Börse in der Handtasche am Einkaufswagen. Erst an der Kasse bemerkte sie den Verlust von Papieren, Bargeld und einer EC-Karte. Mit dieser wurde kurz darauf bereits ein Geldbetrag an einem Bankautomat abgehoben. Am Mittwoch, um 13:25 Uhr, wurde eine 56-jährige Frau aus Geseke zum Opfer. Sie war bei einem Discounter an der Störmeder Straße unterwegs. Unbekannte Täter entwendeten ihre Geldbörse aus einer mit Reißverschluss verschlossenen Umhängetasche. Die Frau bemerkte den Diebstahl und konnte drei Männer in einem Pkw auf dem Parkplatz stoppen. Nach Aufforderung rückten diese das Portemonnaie heraus und flüchteten mit einem dunkelblauen Ford mit polnischen Kennzeichen. Verschwunden blieben jedoch das Handy und eine Kreditkarte des Opfers. Am Donnerstag, um 09:10 Uhr kam es erneut zu einem Diebstahl im selben Laden. Diesmal wurde einer 81-jährigen Seniorin aus Geseke die Börse aus der Jackentasche gestohlen. Auch sie vermisst nun Papiere, Bargeld und eine EC-Karte. Abgesehen vom Bargeld ist die Wiederbeschaffung von Papieren und Kreditkarten recht kostspielig. Der zeitliche Aufwand und die Scherereien dürfen auch nicht außer Acht gelassen werden. Leider wird es den Taschendieben oft viel zu leicht gemacht. Das wissen zwar alle, doch sind die Meisten davon überzeugt, dass sie niemals Opfer werden. Das geht jedoch schneller als man meint. "Bitte tragen Sie ihre Wertsachen sicher direkt am Körper. Taschendiebe sind wie wir alle wissen - überall!" (lü)

